Depremzede öğrenciye ek kontenjan müjdesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, LGS'ye giren depremzede öğrenciler için her bölümde 2 ek kontenjan açılacağı müjdesini verdi. Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda "3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak tercih sürecinde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen yavrularımızın mağduriyetlerini giderici yeni bir düzenlemeyi hayata geçirme kararı aldık.Diğer öğrencilerimizi etkilemeyecek, onlar için bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde yaptığımız düzenlemeyle, 5 Şubat 2023'te yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerimiz için bu tercih döneminde, Türkiye'nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız.Düzenleme ile ilgili detaylar Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak kılavuzda yer alacaktır. Başta depremden etkilenen yavrularımız olmak üzere tüm öğrencilerimize hayırlı bir tercih süreci, keyifli bir tatil ve başarılı bir lise hayatı diliyorum" ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de sosyal medya mesajında "LGS'ye giren çocuklarımıza yaraları sarma konusunda küçük bir pozitif ayrımcılık düşündük" dedi.