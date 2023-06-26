Kırmızı Bültenle aranırken İstanbul’da yakalandılar… İşte o isimler…

İsaac Bingan ve eşi Vargeli Tiffany W.'nin yurt dışına çıkarılması için sahte pasaportlar ve gizli bölmesi olan bir yat hazırlandı. Düzenlenen operasyonla 34 kişi yakalandı. Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından Kırmızı Bülten ile aranan yabancı uyruklu Jurean Anthony Finix ile İsaac Bignan da operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda; Leijdekkers ve diğer şüphelilerin 36 taşınmaz, iki motorlu araç, 99.9 kilogram altın, beş milyon 785 bin euro, bir milyon 733 bin dolar, 65 milyon 725 bin lira ve hissedar oldukları beş şirketin ortaklık payları dahil yaklaşık 1.1 milyar lira tutarındaki mal varlıklarına el konuldu. Suç örgütünün firari şüphelilerine yönelik gerçekleştirilen diğer operasyonlarda ise muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edilen yüklü miktarda para, çok sayıda kripto telefon, çok sayıda sahte pasaport, kimlik kartı, tabanca ve mermi ele geçirildi.