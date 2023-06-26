Kırmızı Bültenle aranırken İstanbul’da yakalandılar… İşte o isimler…

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordinesinde altı farklı ilde operasyon düzenledi. Operasyon; Güney Amerika ve Avrupa arasındaki kokain trafiğini yöneten en önemli isimlerden olan ve İnterpol'ün Kırmızı Bülten ile aradığı Hollanda uyruklu "Bello Jos" lakaplı Joseph Johannes Leijdekkers'in de içerisinde bulunduğu suç örgütüne yönelik düzenlendi. İddialara göre suç örgütünün silahlı kanadını yöneten ve İnterpol'ün Kırmızı Bülten ile aradığı Jurean Anthony Finix İstanbul'a geldi ve Leijdekkers'in iş birliği yaptığı iddia edilen Naci Y.'nin adamlarıyla iletişime geçti.
İsaac Bingan ve eşi Vargeli Tiffany W.'nin yurt dışına çıkarılması için sahte pasaportlar ve gizli bölmesi olan bir yat hazırlandı. Düzenlenen operasyonla 34 kişi yakalandı. Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından Kırmızı Bülten ile aranan yabancı uyruklu Jurean Anthony Finix ile İsaac Bignan da operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda; Leijdekkers ve diğer şüphelilerin 36 taşınmaz, iki motorlu araç, 99.9 kilogram altın, beş milyon 785 bin euro, bir milyon 733 bin dolar, 65 milyon 725 bin lira ve hissedar oldukları beş şirketin ortaklık payları dahil yaklaşık 1.1 milyar lira tutarındaki mal varlıklarına el konuldu. Suç örgütünün firari şüphelilerine yönelik gerçekleştirilen diğer operasyonlarda ise muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edilen yüklü miktarda para, çok sayıda kripto telefon, çok sayıda sahte pasaport, kimlik kartı, tabanca ve mermi ele geçirildi.
"YÜREKTEN KUTLUYORUM" DEDİ
Operasyonla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce; Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde MASAK'la işbirliği içerisinde gerçekleştirilen operasyonda; 2'si kırmızı bültenle aranan olmak üzere toplam 34 şahıs hakkında işlem yapıldı. Ankara, İzmir, Aydın, Muğla, Isparta ve Konya'da icra edilen operasyonda muhtelif miktarda uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edilen nakit para, çok sayıda kripto telefon, birçok ülkeye ait sahte pasaport, kimlik kartı, tabanca ve fişek ele geçirilmiştir. İstanbul Emniyet'imizin kahraman polislerini ve MASAK ekibini yürekten kutluyorum. Zehir tacirleriyle, suç ve suçlularla mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.