SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Miçotakis’e tebrik telefonu

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Yunanistan'daki seçimlerde başarı elde eden Miçotakis ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Başkan Erdoğan, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik ederek yeni dönemin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini iletti.