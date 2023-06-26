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Giriş Tarihi: 26.6.2023 20:45 Son Güncelleme: 26.6.2023 20:55

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Miçotakis'e tebrik telefonu

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik ederek yeni dönemin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini iletti.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Miçotakis’e tebrik telefonu

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Yunanistan'daki seçimlerde başarı elde eden Miçotakis ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Başkan Erdoğan, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik ederek yeni dönemin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini iletti.

Görüşmede, her iki ülkede de halklarından güven tazelemiş, güçlü hükümetlerin işbaşında olmasının ikili ilişkilerin geleceği bakımından fırsat olduğu ifade edildi.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Miçotakis'e tebrik telefonu
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