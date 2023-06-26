SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Miçotakis’e tebrik telefonu

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Yunanistan'daki seçimlerde başarı elde eden Miçotakis ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Başkan Erdoğan, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik ederek yeni dönemin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini iletti.
Görüşmede, her iki ülkede de halklarından güven tazelemiş, güçlü hükümetlerin işbaşında olmasının ikili ilişkilerin geleceği bakımından fırsat olduğu ifade edildi.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 26, 2023
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik ederek yeni dönemin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından…