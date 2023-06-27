AK Partili Hamza Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na tepki: Merdan Yanardağ Öcalan’ı öven bir şüphelidir!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da Yanardağ'ı savunan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösterdi. Dağ, "Bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan terör suçlusudur, binlerce şehidimizin kanı elinde olan bir katildir, teröristtir. Merdan Yanardağ da terör örgütü elebaşını öven bir şüphelidir. Yanardağ'ın yaptığı ne basın ne de ifade özgürlüğüdür.