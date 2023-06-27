AK Partili Hamza Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na tepki: Merdan Yanardağ Öcalan’ı öven bir şüphelidir!

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bebek katili Abdullah Öcalan'a övgüler dizmişti. "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Yanardağ, bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise teröristbaşına övgüler dizen Merdan Yanardağ'a destek verdi. "Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da Yanardağ'ı savunan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösterdi. Dağ, "Bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan terör suçlusudur, binlerce şehidimizin kanı elinde olan bir katildir, teröristtir. Merdan Yanardağ da terör örgütü elebaşını öven bir şüphelidir. Yanardağ'ın yaptığı ne basın ne de ifade özgürlüğüdür.
Başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, Yanardağ'ı savunmak için "Terör örgütü liderini övmeyi ifade özgürlüğü kisvesinde normalleştirme" yarışına giren siyasetçiler, milletimizin hassasiyetlerini görmezden gelen saygısızca bir ahval içindedir. "Seçim kazanamama gerekçesi" arayanlar, sadece bu olaydaki tutumlarının bile toplum nezdindeki karşılığını görseler, arayışlarına devam etmelerine gerek kalmazdı." dedi