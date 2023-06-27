Haberler Gündem Haberleri Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz
Giriş Tarihi: 27.6.2023 17:31 Son Güncelleme: 27.6.2023 17:33

Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz." dedi.

Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"TCMB analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti.

Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek. Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz.

Ayrıca, TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz."

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Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz
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