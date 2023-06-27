Bakan Tekin: Deprem bölgesinde eğitim-öğretim sürecinin sağlıklı şekilde başlayacağı ortamı oluşturduk

Planladığımız kalıcı yatırımlar da derslik sayısı itibarıyla bittiğinde bölgedeki bütün illerde eğitim öğretim ortamları hem insan kaynağı açısından hem de fiziksel kapasite açısından 6 Şubat'tan önceki sürecin minimum yüzde 10-15 daha iyi bir noktasında olacak. Deprem bölgesinden sonraki ilk tercihimiz doğal olarak baba ocağımız, memleketimiz Erzurum oldu. Burada da çok güzel, yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."



Bakan Tekin ve beraberindeki heyet daha sonra Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.