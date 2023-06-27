CHP’li başkanın danışmanı LGBT gösterisinde ön saflarda

CHP'liAdana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın başdanışmanı İpek Sabah'ın, Almanya'nın başkenti Berlin'de , "Onur Haftası" adı altında düzenlenen LGBT yürüyüşünde ön saflarda yer alan görüntüleri ortaya çıktı. Danışman İpek Sabah, LBGT'liler ile birlikte yürüyüp slogan attı, bunu da sosyal medya hesabından paylaştı. İpek Sabah, şarkılar eşliğinde dans eden ve adeta kendinden geçtiği videoyu da sosyal medyada paylaştı.Gösterilerde sürekli slogan atan İpek Sabah sosyal medya hesabından da "Kapatabilirler, korkutabilirler, bize bunun gibi birçok şey yapmaya çalışabilirler. Bizce mücadelemize her şekilde devam ederiz. Onur ayımız ve onur haftamız kutlu olsun" paylaşımında bulundu. İpek Sabah'ın paylaştığı videonun altına vatandaşlar, "Allah ıslah eylesin", "Allah akıl fikir versin" paylaşımlarında bulunarak tepki gösterdiler.