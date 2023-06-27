Suç makineleri yakalandı

Güney Amerika ve Avrupa arasındaki kokain trafiğini yöneten en önemli isimlerden Hollanda uyruklu "Bello Jos" lakaplı Joseph Johannes Leijdekkers ve yine Hollanda uyruklu Jurean Anthony Finix İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonuyla yakalandı. Interpol tarafından Kırmızı Bülten'le aranan zanlılar İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakayı ele verdi.Operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 36 taşınmaz, 2 motorlu araç, 99.9 kilogram altın, 5.8 milyon Euro, 1.7 milyon dolar, 65.7 milyon Türk Lirası ve hissedar oldukları 5 şirketin ortaklık payları dâhil yaklaşık 1.1 milyar Türk Lirası değerindeki mal varlıklarına el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyeti ve MASAK ekibini kutlayarak zehir tacirleriyle, suç ve suçlularla mücadelenin sonuna kadar süreceğini vurguladı.