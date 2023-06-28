Adanalı susuz kaldı: Musluklarından 5 gündür su akmıyor

Adana'nın Sarıçam ilçesindeki TOKİ 4'üncü blokta oturan binlerce insan, günlerdir susuzluk çilesi çekiyor. Adana Su Kanalizasyon İşleri (ASKİ) tarafından ana şebekedeki motor arızası giderilmeyen ve 5 gündür evlerinde su akmayan vatandaşlar yakınlarda bulunan inşaatların depolarından ve çeşmelerinden su ihtiyaçlarını karşılıyor. Ellerinde pet şişeler ve kovalarla su kuyruğuna giren vatandaşlar, CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a tepki gösterdi. Vatandaşlar, "5 gündür sularımız akmıyor. Banyo yapamıyor, bulaşıklarımızı ve çamaşırlarımızı yıkayamıyoruz. Kokuyoruz artık. Başkan buraya gelsin halimizi görsün. ASKİ'yi arıyoruz sorunumuzu çözsünler diye bizimle ilgilenmiyorlar" diyerek isyan etti.619 konuttan oluşan blokta yaşayan vatandaşlar cami önünde de toplanarak ASKİ'yi protesto etti. Şikâyetlerini ASKİ'ye bildirdiklerini anlatan Ali Dalmış (37), "ASKİ'yi arıyoruz, hidroforunuz bozuk diyorlar. Sen su vermezsen hidrofor nasıl çalışsın? Şikâyetimizi bile kayıt altına almıyorlar. Arada bir tankerle su getirip gidiyorlar. Onu yapana kadar arızayı giderin" dedi. Nebi Umut (18) ise, "Annem ve ablam ile birlikte yaşıyorum. Evde banyo yapamıyoruz. Eski mahalleme giderek arkadaşımın evinde banyo yapmak zorunda kalıyorum. ASKİ motorun arızasını gidermiyor ve suçu bizim üzerimize atıyorlar" diye konuştu.EVDE 6 kişiyle yaşadıklarını anlatan Fatma İyidoğan "Banyo yapamıyoruz, çamaşırlarımızı ve bulaşıklarımızı yıkayamıyoruz. Artık kokuyoruz. Bayramda ne yapacağımızı düşünüyoruz?" dedi. Mutfakta biriken bulaşıkları gösteren Hazal Dalmış da, "İnşaat deposundan ve marketten su taşımaktan bıktık artık. Başkan Zeydan Karalar gelsin bu halimizi görsün. Kokuyoruz artık insanların yanına yaklaşamıyoruz. Evimizde çaresizlik içinde bekliyoruz. Bunca uğraşılarımıza rağmen sorun çözülmedi. Yazıklar olsun! Bizim günahım ne?" diyerek tepkisini dile getirdi.