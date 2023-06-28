Bakan Yerlikaya’dan İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelik alçak saldırıya tepki

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan alçak saldırıya tepki gösterdi.

Bakan Yerlikaya, "Mübarek Kurban Bayramımızın ilk gününde, İsveç'te Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında İsra Suresi'nin 82. ayetindeki şu ifadeye de yer verdi:

"Biz Kur'an'ı mü'minlere şifa ve rahmet olarak indiriyoruz. O, zâlimlerin ise ancak ziyânını artırır."