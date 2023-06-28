Bakan Yerlikaya’dan Kilis’te depremzedelere ziyaret

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kilis Konteyner Kente gelerek afetzedelerin taleplerini dinledi. Vatandaşlarla bayramlaşan Yerlikaya, konteynerde yaşayan İsmail ve Gönül Okkiprik çiftinin kahve davetini kabul ederek, bir süre aileyle konteynerde sohbet etti.

Daha sonra Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'ı ziyaret ederek, kentteki yatırımlar hakkında bilgi alan Yerlikaya'ya, Vali Recep Soytürk, milletvekilleri Ahmet Salih Dal ve Mustafa Demir, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile diğer yetkililer eşlik etti.