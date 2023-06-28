Başkan Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’la görüştü

İletişim Başkanlığı tarafından şu açıklamada bulunuldu: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, liderler karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundular. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Somali'de siyasi uzlaşının ve huzur ortamının tesisi amacıyla sergilenen kapsayıcı süreci yakından takip ettiğini belirterek, "Sizlere desteğimiz sürecektir" ifadelerini kullandı."