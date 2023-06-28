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Giriş Tarihi: 28.6.2023 17:43

Başkan Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'la görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'la görüştü. Görüşmede Erdoğan, Somali'de siyasi uzlaşının ve huzur ortamının tesisi amacıyla sergilenen kapsayıcı süreci yakından takip ettiğini belirterek, “Sizlere desteğimiz sürecektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’la görüştü
İletişim Başkanlığı tarafından şu açıklamada bulunuldu: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, liderler karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundular. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Somali'de siyasi uzlaşının ve huzur ortamının tesisi amacıyla sergilenen kapsayıcı süreci yakından takip ettiğini belirterek, "Sizlere desteğimiz sürecektir" ifadelerini kullandı."
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Başkan Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'la görüştü
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