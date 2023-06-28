Başkan Erdoğan’dan depremzede aileye bayram tebriği: Daha çok çalışacağız

"DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Bakan Yerlikaya aileyi, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü. Erdoğan, "Bayramınızı tebrik ediyorum. Daha çok çalışacağız" dedi. Aydın ailesinin bayramını kutlayan Başkan Erdoğan, Bakan Yerlikaya'dan, depremzede çiftin 9 yaşındaki kızı Özlem'e bayram harçlığı vermesini istedi.

"HEMŞERİLERİM İNŞALLAH KALICI KONUTLARINA KAVUŞACAK"

Bakan Yerlikaya, o anlara ilişkin videoyu, Twitter hesabından paylaşarak, "Nurdağı Nur-1A Geçici Konaklama Merkezi'mizde kalan depremzede vatandaşlarımızla bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, depremzede vatandaşlarımız Ali-Ayşe Aydın çifti ve dünyalar güzeli kızları sevgili Özlem'le telefonda görüştü; bayramlaştı. Artık bu bayram Aydın ailemiz için unutulmaz olacak. Amanos Dağları'nın eteklerinde, tarihi İpek Yolu üzerindeki Nurdağı'mız yine eski günlerine dönecek; ticaretin ve bereketin merkezi olacak. Nurdağı'nda yaşayan hemşerilerim inşallah kalıcı konutlarına kavuşacak, bayramları bayram gibi yaşayacak. Bunun için canla başla çalışacağız" ifadelerini kullandı.