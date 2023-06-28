Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Muğla’da kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatili için geldiği Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi'nde bulunan Cumhurbaşkanlığı'na ait Marmaris Okluk Millet Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı namaz öncesi Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Kurban Bayramı ve öneminden bahseden bir sohbet gerçekleştirdi. Sohbette birlik ve beraberlik, huzur ve mutluluk içinde bir bayram temennisinde bulunan Çapçı, bayram namazını kıldırdı ve hutbe irad etti.

AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, milletvekilleri, Cumhur İttifakı'na ait Muğla'daki 7 belediye başkanı ve partililer ile bayramlaşarak bir süre sohbet etti. Çapçı, namaz sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte katılım sağlayan cemaatin bayram tebriklerini kabul etti.