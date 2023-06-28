Depremde ölen kızlarına yaş günü pastası götürdü

6 Şubat depreminde hayatını kaybeden kızının doğum gününü mezarı başında kutlayan babanın sözleri yürekleri parçaladı. Depremde Adıyaman'da, eşi ve 4 kız çocuğunu kaybeden Mehmet Töken, 19 yaşına giren kızı Gamze Nisa Töken'in doğum günü öncesi her zaman istediği çikolatalı pastayı yaptırarak Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlığa gitti. Kızı Gamze Nisa Töken'in mezarını ziyaret eden baba Mehmet Töken, kızının mezarına balonlar astı. Diğer kızları ve eşi için de bir pasta alan baba Töken, "Bugün benim kızımın doğum günü. Bana diyordu ki baba doğum günümü kutlayacak mısın? Diyordum ki kızım ben senin doğum gününü kutlarım tabii ki, ben senin babanım. 'Baba bana pasta getirecek misin?' diyordu. Nasıl pasta istediğini sorduğumda bana 'Çikolatalı olsun ben çikolatayı çok severim' diyordu. Doğum günü oldu, ne kızım var ne de kimsem kaldı. Ben ve 5 yaşındaki oğlum Çınar tek başımıza kaldık. Kızım optisyenlik okuyordu. Bu depremi yenemedi. Adıyaman'ın başına bu felaket geldi, hem çocuklarım, hem kardeşlerim, hem yeğenlerim, toplam 236 tane akrabam, 236 şehidimiz var" diye konuştu.