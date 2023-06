Hatay’da hüzünlü ve buruk bayram

Hatay'da Bayram namazını konteyner kentlerde kılan depremzedeler daha sonra mezarlıklara giderek kaybettikleri yakınlarını ziyaret etti. Yakınlarının kabirleri başında kuran okuyan depremzedeler "Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın" diyerek dua eti.

Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antakya ilçesinde bulunan Narlıca Mezarlığına giderek depremzedeler başsağlığı dileyip dua etti.

Depremde oğlu, gelini ve 3 torununu kaybeden Kader Gökçeoğlu, kayıplarının mezarının başında gözyaşı döktü. Oğlu Abdülkadir (32), gelini Esra (30) torunları Emirhan (7), Aleyna (5) ve Ebrar Gökçeoğlu'nu (3) kaybeden 3 çocuk annesi Kader Gökçeoğlu, Almanya'daki kardeşi Ali Ayvaz'ı cep telefonundan görüntülü arayarak acısını paylaştı. Gözyaşlarına boğulan Gökçeoğlu, "Yavrularımı kurtaramadım. Depremden sonra Rize'de yaşamaya başladım. Her ay kesinlikle evlatlarımım kabrine geliyorum. Bu acıya dayanamıyorum. Onları unutamıyorum. Bu acıya yürek dayanmaz hepsi benim gözbebeğimdi" diye konuştu.

YAVRUMUZA SİPER OLDU

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Kurtuluş Caddesi'ndeki 3 katı apartmanın 2 katındaki evlerinde Mehmet Aydınyaprak (30), 2 yıllık eşi Zeynep ile 15 aylık oğlu Metin Ege'yle birlikte yakalandı. Asrın felaketinde anne Zeynep Aydınyaprak oğluna kendini siper etti. Anne hayatını kaybederken baba ile oğlu kurtuldu. Kaybetti eşinin mezarının başında dua eden acılı eş Mehmet Aydınyaprak, "Deprem anında eşim, yavrumuza sımsıkı sarıldı. Enkazda kaldık, eşimi çıkarttığımızda hayatını kaybetmişti. Oğlum ise kollarından canlı kurtardık. Şu an annemle birlikte yaşıyoruz. Eşim yavrumuz için kendini siper etti. Bende deprem de omuriliğimden yaralandım. Şu an korse takıyorum. Yaralandığım için işsizim. Şu an iş arıyorum. Devletimizden yardım istiyorum" dedi.

"YAVRUM MELEK OLDU"

Depremde 5 yaşındaki Larin Halit'i kaybeden anne Renin Halit diğer çocukları Cudu (8), Muhammet (6) ve Hannem (4) ile yavrusunun kabrini ziyaret etti. Evladının başucunda gözyaşı döken anne Larin Halit, "Yavrum melek oldu, onu çok özlüyoruz" dedi. Halit kardeşlerin hayatını kaybeden kardeşleri Larin Halit'in mezarının taşına sarılmaları, orada bir şeyden habersiz oynamaları yürekleri burktu.

BABA KIZ BİRBİRİNE SARILDI

İnşaat işçisi olan Hasan Lanun'da deprem de eşini Hannan ve oğlu Farah Lanun'u kaybetti. Narlıca Mezarlığına topra verdiği eşi ve oğlunun kabrine giden acılı baba Hasan Lanun 4 yaşındaki Rahav Lanun'a sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Kucağından bir an olsun kızını indirmeyen acılı adam, "Ailemin yarısı yok oldu. Tek tutunacak dalım kızım kaldı. Artık baba kız birlikte birbirimize sarılacağız" dedi.