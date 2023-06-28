‘İstanbul bizi biz İstanbul’u istiyoruz’

AK Parti, kurulduğu 2002'den bu yana en renkli ve en kapsamlı kadrosuyla dikkatleri üzerine çekerek 28'inci dönem milletvekili listesiyle de farkını ortaya koydu. Sanatçıdan gazeteciye, sporcudan mankene kadar Türkiye'nin her kesiminden vatandaş AK Parti sıralarından TBMM'de temsil ediliyor. Bu dönemin en renkli isimlerinden biri de sanatçı Yücel Arzen oldu. Aslen Adanalı olan Yücel Arzen, Çukurova Üniversitesi'nde resim heykel bölümünün ardından müzik alanında çalışmalara başladı. İstanbul Milletvekili Arzen, Sakarya, Ayasofya ve Türkiye Yüzyılı şarkılarıyla dikkatleri üzerine çekti. Yerli ve milli sanatçıların Türkiye Yüzyılı'na damgasını vuracağını belirten Arzen, SABAH'a konuştu.Yeşil Sol Partisi'ndeki tekdüzelik, fikri tekdüzelik, tekli bakış açısı AK Parti'de yoktur. Milletvekili yaş, cinsiyet, mesleki, etnik, inanç farklılıkları açısından değerlendirildiğinde AK Parti diğer partilere fark atar. 50 kadın milletvekiliyle, gençleriyle, sanatçılarıyla AK Parti en hürriyetçi partidir. AK Parti, en yenilikçi partidir, gelecek tasarımı olan tek partidir. Fikri en bağımsız olan parti de AK Parti'dir. Geçmişten geleceğe sırtını en fazla dayayan parti de AK Parti'dir. AK Parti gerçek bir partidir, bir proje partisi değildir.'Ben sanatçı duruşu sergiliyorum, muhalifim' diyen şürekâya söylüyorum. Onların şunu anlamaları lazım, sanat önce kendine muhalif olmalı. Muhalif sanat kendine karşı muhaliflikle bir devinim yaratabilmeli. Sanatçı hareketi Türkiye Yüzyılı ile başlamıştır. Sanatçı hareketi insanı ve âlemi yeniden tanımlamaya yarayacak.Mart 2024 yerel seçimlerinde yine kendisinin bestelerinin seçim müzikleri arasında olacağını belirten Arzen şunları söyledi: Özellikle İstanbul'la ilgili ben zihnimde kurmaya başladım bile. İstanbul'u yeniden fethedeceğiz. Çünkü İstanbul her gün yeniden fethedilecek kadar aziz bir şehirdir. "Ya ben İstanbul'u alacağım ya da İstanbul beni" demeyeceğiz. Cümlenin başındaki 'ya' yanlış anlaşılmaya sebep oluyor. Ya'lar şart koşması nedeniyle şiddet yaratır. 'Ben İstanbul'u alacağım, İstanbul da beni' diyeceğiz. Bir olacağız İstanbul'da. İstanbul bizi istiyor, biz de İstanbul'u istiyoruz. İstanbul bizi seviyor, biz de İstanbul'u. Cumhurbaşkanımızın özel bir isteği var. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun "İstanbul deyince" şiirinin son mısrası "İstanbul deyince aklıma Erdoğan gelir" olmalı. Zira İstanbul'un çok önemli figürüdür artık Erdoğan. Türkiye'deki değişim ve dönüşümün başlangıcı aynı zamanda. Şiir devam ettirilseydi "İstanbul deyince aklıma Erdoğan gelir" diye bir bölüm yazmak gerekir.Türkiye Yüzyılı 2'nci Dünya Savaşı mazlumlarına kendilerini tanımlamaları konusunda bir ışık olacak. Tanımlarımızın değişeceği bir dönem. Müzik tarifini yeniden yapacağımız bir dönem. Doğu'yu Batı'yı, aşağıyı yüceyi, sağı solu, güzeli ve çirkini yeniden tanımlayacağımız bir çağın adıdır Türkiye Yüzyılı. Bu yüzyılda kendimizi konumlandırmamız lazım. Bu sefer biz kendi tarifimizi yapacağız. Tarifi siz yapmıyorsanız tanımlamayı siz yapmıyorsanız ancak tanımlanırsınız. Bu kez biz kendi adımıza kendi tanımımızı, kapsamımızı kendimiz tanımlayacağız. Bütün insanlık için çok önemli.