Reuters’in haberine Ankara’dan sert tepki

Reuters haber ajansının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini hedef aldığı haberine tepkiler çığ gibi büyüdü. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika Danışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, bakanlar ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten peş peşe sert tepki geldi. Reuters'in yaptığının habercilik olmadığı vurgulanarak şiddetle kınandı. Tepkiler şu şekilde:NATO zirvesi öncesi Türkiye'nin ilkeli tutumuna karşı masa başında hazırlandığı apaçık belli, gerçek dışı bir haberi yayınlayan Reuters'i kınıyorum.Haberin içinde hem 'teyit edemedik' diyeceksiniz hem de itibar suikastına yöneleceksiniz. Söz konusu ajansı kınıyor, basın etiğine ve en temel gazetecilik ilkelerine uygun davranmaya davet ediyoruz.Mesnetsiz iddialarla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve ailesini yıpratmaya çalışanlar asla emellerine ulaşamayacaklar.FETÖ taktiklerini andıran yalanlar bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Gazetecilik çamur at izi kalsın anlayışı ile yapılmaz.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a yönelik olarak daha önce de denenen ve hepsi boş çıkan manipülasyonu ve yalan haberi "belli maksatla" papağan gibi tekrar eden Reuters haber ajansını şiddetle kınıyorum.Yayınlanan sözde haber, Reuters'in siciline kara bir leke olarak kazınmıştır. Medya ve algı operasyonlarıyla sözde habercilik yapmaya kalkışan odaklara gereken ders defalarca verilmiştir. Kara propaganda odakları bundan sonra da aynı sonuçla karşılaşmaya devam edeceklerdir.Tamamen hayal mahsulü senaryolarla dolu olan, gazeteciliğin en temel etik ilkelerini hiçe sayan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ailesini hedef aldığı apaçık ortada olan bu algı operasyonunun, tam da önümüzdeki günlerde gerçekleşecek NATO liderler zirvesi öncesinde yayımlanması akla ciddi soru işaretleri getirmektedir. Bu yalan haberi servis eden Reuters'i kınıyoruz.Türkiye'nin güçlü demokrasi kültürünün sandığa yansıyan çıktılarını; Büyük Türkiye Zaferi'ni hazmedemeyen bazı lobilerin, örgütlerin ve basın-yayın organlarının çamur at izi kalsın siyasetine, her zaman olduğu gibi bugün de pabuç bırakmayacağız.