Sana geldik yavrum

20 Eylül 2016'da Gaziantep ile Kilis arasındaki Akçakoyunlu Bölgesi'nde, mayın imha çalışması yaparken meydana gelen patlamada şehit olan 25 yaşındaki İstihkâm Uzman Çavuş Burak Uçar'ın annesi Zeynep ve babası İbrahim, oğullarının mezarı başında dua etti.Oğlunun mezar taşındaki resmini öpen anne Zeynep Uçar, "Yavrum düğününe 1 ay kala şehit düştü. Hatta bize düğünde fotoğraf çekmek için makine sipariş etmişti. Yavruma fotoğraf makinesini aldım ama düğününü çekemedi. 7 yıldır bayramlarda biz ona geliyoruz" dedi.