Şehitlik bizim cennet bahçemiz

KurbanBayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği ziyaretçi akınına uğradı. SABAH da oradaydı.Temmuzda düğünü vardı oğlumun. 'Bu bayram geleceğim' demişti. Biz hâlâ onu görevde biliyoruz, öyle hissediyoruz, kabullenmiyoruz.Oğlum şehit olduğundan bu yana ben buradayım. Tezkeresine birkaç gün kala Suriye sınırında komutanı ile birlikte devriye gezerken mayının patlaması ile komutanı ve bir asker ile birlikte oğlum da şehit oldu. Oğlum genç yaşında hayatı yaşayamadan şehitlik mertebesine ulaştı. Bayramı göremedi. Ben her gün oğlumun mezarı başına geliyorum. Burası benim cennet bahçem oldu. Burada huzur buluyorum. Nefes alıyorum.