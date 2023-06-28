Şehitlik bizim cennet bahçemiz

Kurban
Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği ziyaretçi akınına uğradı. SABAH da oradaydı.
8 ay önce Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Halil İbrahim Yiğit'in annesi Nursen Yiğit:
Temmuzda düğünü vardı oğlumun. 'Bu bayram geleceğim' demişti. Biz hâlâ onu görevde biliyoruz, öyle hissediyoruz, kabullenmiyoruz.
Şanlıurfa Akçakale'de terhisine birkaç gün kala terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan Enes Koç'un annesi Emine Koç:
Oğlum şehit olduğundan bu yana ben buradayım. Tezkeresine birkaç gün kala Suriye sınırında komutanı ile birlikte devriye gezerken mayının patlaması ile komutanı ve bir asker ile birlikte oğlum da şehit oldu. Oğlum genç yaşında hayatı yaşayamadan şehitlik mertebesine ulaştı. Bayramı göremedi. Ben her gün oğlumun mezarı başına geliyorum. Burası benim cennet bahçem oldu. Burada huzur buluyorum. Nefes alıyorum.