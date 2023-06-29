Bayram namazında camiler doldu taştı

Bayram namazında vatandaşlar, yurdun dört bir yanında camileri doldurdu. En büyük rağbet ise tarihi camilere oldu. Restorasyonu süren ve bir kısmı ibadete açık olan Edirne'deki Selimiye Camine, Almanya'dan Antalya'ya kadar çeşitli yörelerden gelen vatandaşlar da vardı. Deprem Bölgesinde isi bayram namazı buruk geçti.Özellikle Ayasofya-ı Kebir, Çamlıca, Fatih ve Eyüp Cami gibi büyük camilerde kalabalık cemaatler dikkat çekti. Cami içlerinde yer bulamayan vatandaşlar avlulara, avlulardan da sokaklara ataştı. Namazın ardından yakınlarının kabri başına giden vatandaşlar, mezarları temizleyip çiçek ekti, dualar edip lokum dağıtarak bayramlaştı. Edirnekapı Şehitliği'ne giden şehit aileleri de duygusal anlar yaşadı. Ayrıca vatandaşlar şehitliğe gelen askerlerle de fotoğraf çektirdi.Selimiye Cami, il dışından gelenlerin de katılımlarıyla doldu.Peygamberler şehri olarak bilinen kentte vatandaşlar, Tarihi Balıklgöl platosunda bulunan Dergah camisini doldurdu.Vatandaşlar, Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi, Kapu Camii, Hacıveyiszade, Şerafettin ve Aziziye Camilerini doldurdu.Ulu Cami, Yeşil Cami ile Emir Sultan ve Murad Hüdavendigar camileri başta olmak üzere cemaat, ibadethaneleri doldurdu.Reşadiye Camisi başta olmak üzere kentteki diğer camiler sabahın ilk dakikalarından itibaren bayram namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı.Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesindeki Orhan Gazi ve Hürriyet Mahallesi'ndeki Kayı Boyu Camisi ile kent genelindeki camilere gelen vatandaşlar saf tuttu.Abdülhamit Han Camii'ne gelen yüzlerce vatandaş, kurban ibadeti öncesinde bayram namazlarını idrak etti. Yeşilyurt Namazgah'ta da yüzlerce kişi bayram namazı kıldı.Bayramı namazı, vatandaşların yoğun katılımıyla buruk bir şekilde kılındı.Şehir Mezarlığı Kabristan Cami'nde namazın ardından bayramlaşan cemaat ve şehit yakınları kabirlerin başında dualar edip gözyaşları döktü.SABAH