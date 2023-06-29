Çadırkentte bayram coşkusu

Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı'nı çadırkentte karşılayan depremzedeler yaşadıkları tüm zorluklara rağmen devletin yanında olduğunu bilmenin huzuruyla bayram sofrası kurdu. Çadır kentte Depremzede çocuklar ise bayramı sevinçle karşıladı.En güzel elbiselerini giyen minikler çadır çadır gezerek bayramlaştı. Çadır kent yönetimi de çocuklarla bayramlaşma programı yaptı. Minikler, yöneticiler, uzmanlar ve polislerle bayramlaşarak şekerlerini aldı.Bayramı K.Maraş'taki çadır kentte karşılayan Hikmet Kısacık (49) "Bu bayramda hüzünlü olsak ta tesellimiz devletimizin ve milletimizin bize sahip çıkması Ben depremde 6 akrabamı kaybettim. Depremden sonra hem milletimiz hem de devletimiz tek yürek olup bizlere yardım yağdırdı. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Büyük bir deprem olmasına rağmen devletimiz hepimize yetişti. Bu depremin altından kalkacak bir kişi vardı o da Erdoğan. Sözünü tuttu, evlerimizi yaptırıyor" diye konuştu.