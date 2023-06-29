Deprem mezarlığında hüzün

Hatay Antakya'daki Narlıca Mezarlığı'nda depremde ölen yakınlarını ziyaret edenler gözyaşlarına hakim olamadı. SABAH ekibi de acılım ailelerin yanındaydı.Depremde 5 yaşındaki evladı Larin Halit'i kaybeden Renin Halit diğer çocuları Cudu (8), Muhammet (6) ve Hannem (4) ile kabir ziyareti yaptı.Depremde oğlu Abdülkadir (32), gelini Esra (30) torunları Emirhan (7), Aleyna (5) ve Ebrar Gökçeoğlu'nu (3) kaybeden 3 çocuk annesi Kader Gökçeoğlu Rize'den Hatay'a mezarlığa ziyarete geldi. Gökçeoğlu yakınlarının kabri başında gözyaşlarına boğuldu.Hatay Antakya'da depremde yıkılan evlerinde 2 yıllık eşi Zeynep'i kaybeden Mehmet Aydınyaprak (30), 15 aylık oğlu Metin Ege'nin canını kendi vücudunu siper ederek kurtardı. Mehmet Aydınyaprak eşinin mezarı başında dua etti.Depremde eşi Hannan ve oğlu Farah'ı kaybeden inşaat işçisi Hasan Lanun mezar başında 4 yaşındaki Rahav Lanun'a sarılarak teselli buldu.