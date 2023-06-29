Eren’le rüyada sarılıyoruz

Trabzon Maçka'da 6 yıl önce PKK'lıların 15 yaşında şehit ettiği Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül bu bayramda oğlunun mezarına koştu. Anne Bülbül "Yüreğim ilk gün gibi yanıyor. Diğer 12 evladım bayramda yanımda oluyorlar. Olamayanlar ise telefonla arıyor ama Eren tüm kardeşlerinden başkaydı. Her bayramda en önce o elimi öper, sarılır, bayramımı kutlardı. Sıcaklığı, kokusu hala üzerimde duruyor. Allah ona şehitlik makamını yazdığı için gururluyum. Eren'im benim kuzumdu. Bayramlarda, anneler gününde bir elinde çiçek, bir elinde de hediye getirirdi. Hala, kapıdan içeri girip, bana sarılmasını bekliyorum. Eren'i rüyalarımda görüyorum. Koşarak bana sarılıyor, öpüp kokluyor. Uyandığımda rüyada gördüğüm için ağlıyorum, hemen mezarına gidiyorum" dedi.