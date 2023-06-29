Erzincan AK Parti’de bayramlaşma yapıldı

Erzincan AK Parti İl binasında düzenlenen bayramlaşma programına Milletvekili Süleyman Karaman'ın yanı sıra önceki dönem milletvekili Burhan Çakır, Milletvekili adayı Mehmet Cavit Şireci, İl Başkanı Çetin Özyurt, Merkez ilçe başkanı Hakan Ördek, belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Tüm katılımcıların Kurban Bayramlarını kutlayan AK Parti Erzincan İl Başkanı Çetin Özyurt'un ardından konuşan 27. Dönem milletvekili Burhan Çakır; geçirmiş oldukları seçimde destan yazdıklarını belirterek tüm katılımcıların bayramını kutladı.

"ERZİNCAN KARDEŞLİĞİN SEVGİNİN ŞEHRİ"

Son olarak konuşmasını yapan ve katılımcıların Kurban Bayramlarını kutlayan AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman; Huzur içerisinde bir bayram geçirdiklerini söyledi. Karaman konuşmasının devamında; Siz değerli hemşerilerimiz ve partililerimiz ile birlikte bayramı kutlamaktan dolayı çok mutluyum. Kurban bayramı kurbanların kesildiği ve dağıtıldığı bir bayram olduğu için Müslümanlar için özel. Kurban Bayramı kardeşliğin, dostluğun, hoşgörünün çok fazla geliştiği bir bayram, Erzincan her zaman söylüyoruz; kardeşliğin sevginin şehri. Deprem bölgesinde de bayram devam ediyor. 50 bin şehit verdik. Buradan rahmet diliyorum.

"KENTSEL DÖNÜŞÜME EN HIZLI BAŞLAYAN İLK İLLERDEN BİRİYİZ"

Mayıs ayı içerisinde geçirdiğimiz seçimin ardından aynı zamanda ilk kez burada toplanmış bulunuyoruz. Seçim sürecinde tüm teşkilat olarak çok güzel bir çalışma yaptık. Yaklaşık 2 haftadır mecliste çalışmalarımız oldu. Diğer illerde ki vekillerle de görüştüm Erzincan'da yapılan seçim birlik ve beraberliğin olduğu bir seçim olduğunu belirtmek istiyorum. Sizlerle birlikte olmak, çalışmak bana ayrı bir gurur veriyor. Elbette seçimde verdiğimiz birçok söz var ve buz sözlerimizi yerine getirmek içinde hızlı bir şekilde çalışmaya başladık. Değişen bakanlar kurulumuzda görev alan yeni bakanlarımıza ziyaretlerde bulundum. Erzincan ilimizin ihtiyaçları ile ilgili görüşmeler yaptık. Milletvekili ve teşkilatlar olarak yaptıklarımızı daha fazla konuşmak ve gündemde tutmak gerekiyor. Özellikle sağlık alanında yapılan eleştirilere katılmadığını söyleyen milletvekili Karaman, bizim tüm çalışmalarımız Erzincan ilinde sağlık alanında tüm imkanları sağlamak. Erzincan'dan başka illere sevk olmasın, tüm hastalarımız Erzincan'ımızda tedavi olsun. Bunun için yeni bina yaptırıyoruz ve doktorların eksikliğinin giderilmesine çalışıyoruz., Erzincan Deprem bölgesi. Zaten bizlerde il olarak kentsel dönüşüme en hızlı bir şekilde başlayan ilk illerden biriyiz. Yaptığımız çalışmaları il yönetim kurulu olarak daha iyi anlatmamız lazım.

"AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİNE YENİDEN BAŞLAYALIM"

Çok önemli bir seçim geçirdiklerini söyleyen Karaman; AK Parti olarak hem mecliste çoğunluğu sağladık hem de Cumhurbaşkanımız yeniden Cumhurbaşkanı oldu. Erzincan ilimize seçimde ki desteklerinden dolayı da bir kez daha teşekkür ediyorum. Artık bundan sonra daha yoğun bir çalışmaya gireceğiz. Birincisi Erzincan'ımızın ihtiyaçlarının biran önce yerine getirilmesi mücadelesi diğeri ise Belediye seçimleri. Belediye seçiminde de birlikte olacağız, birlikte çalışacağız. Biz istiyoruz ki AK Parti belediyeciliğine yeniden başlayalım. Bunun için var gücümüzle çalışacağız. Biz hazırız, sizlerde hazırlanarak bu seçim çalışmalarına çok hızlı bir şekilde başlamamıza Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi bizlerde çalışmalarımıza başlayacağız.

Özellikle gençlere yönelik çalışma başlatacaklarını söyleyen Milletvekili. Karaman, Gençlerimiz ile sıklıkla bir araya geleceğiz. Bu konuda Gençlik kolları teşkilatımız, Kadın Kolları teşkilatlarımız ile birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Milletvekili Süleyman Karaman 27. Dönem Milletvekili Burhan Çakır, 28. Dönem Milletvekili adayı Mehmet Cavit Şireci, İl Başkanı Çetin Özyurt ve Merkez İlçe başkanı Hakan Ördek partililerin ve vatandaşların bayramlarını tebrik ettiler.