MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün bayram namazının ardından MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki kabrini ziyaret etti. Bahçeli, "Siyasi partilerimiz kendilerini 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimlerine hazırlamak durumundadır. Siyasi partilerin normal süreç içinde yasanın öngördüğü, gönül vermiş insanların hedeflediği yolda gayet olgun, karşılıklı saygı içinde kongrelerini tamamlayarak demokrasimize seviye kazandırmalarında yarar vardır" dedi.Seçimlerin bittiğine ve tartışmaların son bulduğuna dikkati çeken Bahçeli, 2023'ün ikinci 6 ayı ile 2024'ün ilk 6 ayı arasında siyasette iki önemli olayın yaşanacağını anlattı. Yasa gereği siyasi partilerin en az 2, en fazla 3 yıl içinde olağan kongrelerini yapacaklarını ifade eden Bahçeli, ikinci olayın da 2024 yılı mart ayında gerçekleştirilecek Mahalli Idareler Seçimi olduğunu dile getirdi.Bahçeli, katıldığı televizyon programında terör örgütü PKK elebaşıyla ilgili açıklamaları dolayısıyla tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ'ın serbest bırakılması için CHP Genel Baskanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrıda bulunduğunun hatırlatılması üzerine, "Bizim gündemimizde öyle bir konu yok. İhanetin serbestisi olmaz" değerlendirmesinde bulundu.Birçok olayla karşı karşıya kalan Türkiye'nin çevresinde sıcak iklimlerin de bulunduğunu anlatan Bahçeli, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın iklimlerden biri olduğunu işaret etti.Bayram dolayısıyla Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın en kısa zamanda barış yoluyla sonlandırılması için temennide bulunan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tabii küresel güçler boş durmamaktadır. Zaman zaman şahit olduğumuz olaylar olmaktadır. Bunlardan bir tanesi Ukrayna'yla Rusya savaşı devam ederken barış yolunda Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, bütün batı ülkeleri destek verip, gayret göstermesi gerekirken simdi Rusya Federasyonu'nda yeni yeni olayların gelişmesine de fırsat verebilecek tarzda sakinlik ve durgunluk göstermektedirler. Bugün Rusya'da bir Rus ruleti oynanmıştır. Bu tabirin altını çiziyorum. Bu Rus ruleti önemlidir ve bu rulet, Putin'in kazanmasıyla son bulmuştur. Bundan sonra kimse Rus ruletine bu savaş ortamında heves etmesin. Dünyada barışa ihtiyaç var, birliğe ihtiyaç var, mutluluğa ihtiyaç var, sevgiye ve saygıya ihtiyaç var."2024 yılı Mart ayında yapılacak MHP kongresinin öne alınma durumunun olup olmadığına ilişkin Bahçeli, partisinin yetkili organlarının mahalli idareler seçimlerini de göz önünde bulundurarak çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Bahçeli, şöyle devam etti: "Ötelemeyeceğimize göre erken mi yapalım, yoksa zamanında mı yapalım? Erken yapalım dersek seçimin başladığı tarihten önce olması lazım. Zamanında dersek de biz daha evvelden 18 Mart 2018'de yaptığımız için şimdi 17 Mart pazara rast geliyor. 17 Mart'ta 2024'te kurultayımızı da yapmak durumundayız. Bu yasanın öngörmüş olduğu hedeftir. Bunu yapmak mecburiyetindesiniz" dedi.11