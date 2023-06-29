Köy çocuklarının şekerleri şehit Burak ağabeylerinden

'Çocuklar Gülsün' Derneği Erzurum'un köylerinde Şehit Burak Tortumlu'nun resmi olan şekerler çocuklara dağıtıldı. Üzerlerinde "Cennetten kardeşlerime. Dualarınızda beni ve silah arkadaşlarımı unutmayın' yazılı notlar olan şekerleri yiyen minikler dernek yetkilileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Şehidin ablası Miray Tortumlu Aktaş " Kardeşim geçen yıl Tunceli Ovacık'ta PKK saldırısında şehit düştü. Onunla gurur duyuyoruz. Erzurum'da kapı kapı dolaşarak şeker ve çikolata toplama geleneğine 'Arafalık' denir. Kardeşim de çocukken bayramı iple çekerdi. Biz de arafalık dediğimiz şekerleri onun anısına çocuklara dağıttık" dedi.