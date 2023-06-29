Haberler Gündem Haberleri Samet hâlâ odasında
Giriş Tarihi: 29.6.2023

Samet hâlâ odasında

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Samet hâlâ odasında
15 Temmuz'da Köprü'de hainlere karşı direnirken şehit düşen Samet Uslu'nun odası hatırlarıyla dolu. Tabzonlu Hüseyin- Gönül Uslu çifti Türk bayrağıyla örttükleri oğullarının yatağı başında acılarını paylaştı. Anne Gönül Uslu "O bizim için hale odasında. Yüreğimzide yaşıyor. Bazen bu odada onunla dertleşiyorum. Fotoğraflarına sarılarak ağlıyorum. 7 yıl geçti ama acım hiç dinmiyor. Sensiz bayramların hiç tadı yok Samet'im. Gömleğini, pantolonunu kıyafetlerini koklayarak hasret gideriyorum" dedi. Baba Hüseyin Uslu ise, "Oğlum vatanı için şehadete koşarak gitti. Her bayram oğlumun mezarına gidip dertleşiyorum. Oğlum odasında ve yüreğimizde yaşıyor. Oğlumu kendi ellerimle toprağa koydum. Onsuz bayramların bir anlamı yok. Allah o hainlere gün yüzü göstermesin. Oğlumun ve tüm şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan devletimizden Allah razı olsun" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Samet hâlâ odasında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA