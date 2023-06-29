Samet hâlâ odasında

15 Temmuz'da Köprü'de hainlere karşı direnirken şehit düşen Samet Uslu'nun odası hatırlarıyla dolu. Tabzonlu Hüseyin- Gönül Uslu çifti Türk bayrağıyla örttükleri oğullarının yatağı başında acılarını paylaştı. Anne Gönül Uslu "O bizim için hale odasında. Yüreğimzide yaşıyor. Bazen bu odada onunla dertleşiyorum. Fotoğraflarına sarılarak ağlıyorum. 7 yıl geçti ama acım hiç dinmiyor. Sensiz bayramların hiç tadı yok Samet'im. Gömleğini, pantolonunu kıyafetlerini koklayarak hasret gideriyorum" dedi. Baba Hüseyin Uslu ise, "Oğlum vatanı için şehadete koşarak gitti. Her bayram oğlumun mezarına gidip dertleşiyorum. Oğlum odasında ve yüreğimizde yaşıyor. Oğlumu kendi ellerimle toprağa koydum. Onsuz bayramların bir anlamı yok. Allah o hainlere gün yüzü göstermesin. Oğlumun ve tüm şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan devletimizden Allah razı olsun" dedi.