SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılması skandalına çok sert tepki: Batılı kibir abideleri...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin teşkilatları ile bayramlaştı. Erdoğan'ın bayramlaşma konuşmasına İsveç'teki provokasyona gösterdiği tepki damga vurdu. Erdoğan, "Tahrik ve tehdit siyasetine asla müsaade etmeyeceğiz. Tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız. Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını, batılı kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İSVEÇ'TEKİ PROVOKASYONA ÇOK SERT SÖZLER: BATILI KİBİR ABİDELERİ...

Başkan Erdoğan, bayramlaşma programındaki konuşmasının hemen başında İsveç'teki skandal olaya değindi. Kur'an-ı Kerim'in polis korumasında yakılmasına ateş püsküren Erdoğan, " Bu cürmü işleyenler kadar fikir özgürlüğü kılıfı altında izin verenler, bu alçaklığa göz yumanlar emellerine ulaşamayacak. Tahrik ve tehdit siyasetine asla müsaade etmeyeceğiz. Tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız. Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını, batılı kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz." ifadelerini kullandı.

Bayram, birliğimizi, muhabbetimizi kuvvetlendirmektir. Dargınlıkların bir tarafa bırakıldığı, gariplerin elinden tutulduğu, yetim ve öksüzlerin gözyaşlarının silindiği bu günlerde 85 milyon olarak millet varlığımızı daha da güçlendiriyoruz

Bayramları ruhuna, manasına uygun olarak ihya etmeye çalışan İstanbul teşkilatımızı özellikle kutluyorum

Bayramlar vesilesi ile bir kez daha geride bırakacağımız mirasın mal mülk değil ümmete ve insanlığa kazandırdığımız eserler olduğu şuuruna varıyoruz.

Bayram günleri özellikle depremzedelerimizle dayanışma göstermek için eşsiz fırsatlar. Hep beraber bu fırsatı değerlendirmemiz gerekiyor

Bu anlayışla devletimizin ilgili kurumları yanı sıra belediye ve sivil toplum kuruluşları ile depremzedelerimizin yanındayız.

Gece gündüz demeden çalışıyoruz. 650 bin deprem konutundan 319 binini tamamlayarak hedefimizi gerçekleştireceğiz

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında hemen kolları sıvadık. Yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kabine kurduk.

Görevlendirmeleri neticelendirdik. Birer hafta ara ile yaptığımız kabine toplantılarında önümüzdeki dönemde atacağımız adımları belirledik.

Birileri parti içi kavgalardan kafasını kaldıramazken biz milletimize olan sözümüzü yerine getirdik.

Emeklilerimizin maaş ve ikramiyesini bayram öncesi yaparak hayır duasını aldık.

Memur maaş düzenlemesini bayram sonrası hızlıca gündemimize alacaK, Meclis'e sunacağız.

Bunların ülkeyi yönetebileceği kadrolarının da kapasitelerinin de olmadığı anlaşılmıştır. Muhalefet cenahında hatalardan ders çıkarma yoktur.

Ülke ve millet düşmanları ile aralarına mesafe koyma noktasına hiçbir adım atmıyorlar. Bölücü örgüt elebaşının övülmesine kadar sahip çıkıyorlar. Bu ülkede ne yapılacaksa yine bizler yapacağız. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme görevi bizlerin omuzlarındadır. Ülkemizi asırlık hayallerle buluşturma mesuliyeti bizim omuzlarımızdadır.

Enflasyondan, vatandaşın lokmasına el uzatan aç gözlülere kadar ne kadar sorun varsa çözümün adresi biziz. Terör belasını bitirecek iradenin adresi biziz.