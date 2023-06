Soru soruyordu artık yanıtlayacak

Kurban Bayramı nedeniyle Meclis'in renkli simaları ile yaptığımız röportajda bugünkü konuğumuz Şebnem Bursalı... Kadınların TBMM'de daha çok söz sahibi olmasının öncülüğünü yapan AK Parti, 28'nci dönemde de en çok kadın milletvekili sayısı ile dikkat çekti. 50 kadın milletvekilinden biri de 30 yıl boyunca gazeteci olarak çalışan, son olarak atv'nin Ankara Temsilciliği görevini yürüten Şebnem Bursalı oldu. 14 Mayıs seçimlerinde İzmir'den milletvekili seçilen Bursalı, yıllarca son dakika haberlerini vatandaşlar ile paylaştı, önemli haberlere imza attı. Bursalı bu dönem Meclis'te İzmir'in sorunlarına çözüm üretecek, kadınlarla ilgili çalışmalarda ön planda olacak. Seçim döneminde dur durak bilmeden çalışan Şebnem Bursalı'ya "yürüyen enerji" lakabı takıldı.Türkiye'nin yüzüncü yılında milletin tarihi bir karara imza attığını vurgulayan Bursalı, şöyle devam etti:Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Sorumluğumuz artık Türkiye'nin 150, 200. yılına o ruhu taşımaktır. Seçim çalışmalarında bir an oturmadık desem yeridir. Milletvekilleri seçim çalışmalarını anlatırken 'su bile içemedik' diye bize Meclis'te çok yakınırdı, doğruymuş gerçekten. Günde ortalama 17-18 saati bulan tempomuzda yemek yemeyi unuttuğumuzu çok kısa durduğumuz zamanlarda hatırlıyor, sonra yine devam ediyorduk. Enerjisi yüksek biriyim, seçmenlerimizle birlikteyken sanırım bu enerjim herkesin dikkatini çekti ki bana 'Yürüyen Enerji' ismini taktılar.Kampanya sonunda bu lakap 'Koşan enerji' ye döndü! Bu çok normal, çünkü ömrünü bu davaya, bu millete adamış ve 'Aşkınan koşan yorulmaz' diyen bir liderimiz var. Bunca yıldır aynı şevk, aynı güç ve aynı aşkla yorulmayan Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olarak bizim de ona yetişebilmemiz, bu davaya katkımız olabilmesi için başka bir yol düşünülemez zaten. Vatandaşımızdan sadece sevgi ve saygı gördüm. Sağ olsunlar tam çok yoruldum diyecekken bir annemiz hayır duası okudu, bir çocuğumuz 'Şebnem Abla' deyip sarıldı, bir amcamız 'Kızım Allah yolunu açık etsin' dedi. Onları duyunca yorgunluk falan hissetmedim. Tersine enerjim bir iken bin oldu.Kadınlarımızın her türlü derdi, tasası, meselesi benim meselem olacak. Birçok önemli düzenleme yapıldı ve zaman ilerledikçe işin doğası gereği yenilerinin yapılması gerekecektir. Bunlarda bizzat sorumluluk almak benim kadınlara karşı görevimdir. Dijital Mecralar Komisyonu çalışmalarında da aktif görev alacağım. Yeni çağda dijital okur yazarlık o kadar önemli ki!Yeni nesil medyanın kötüye kullanılması, dezenformasyon gibi konu başlıkları ana gündem maddelerim. Bu mecralarda bizim mesleğimizde olduğu gibi bir muhabir titizliği, kontrol mekanizması söz konusu olmuyor. Bundan en çok etkilenen ise gençlerimiz ve çocuklarımız. Senelerdir bu konu üzerinde çalışan biri olarak üzerime düşeni yapmayı da görev kabul ediyorum. Tüm gazeteci dostlarımızın meselelerini de kendi meselem olarak görüyorum.En önemli hedefinin İzmir'i hak ettiği, layık olduğu yere taşımak olduğunu belirten Bursalı şunları söyledi: "İzmir, tarihsel, kültürel, ekonomik ve insan gücü ve kalitesi açısından Türkiye'nin en yüksek potansiyeline sahip bir kent. Kentin son çeyrek yüzyıldır yerel iktidarı maalesef bu potansiyeli bırakın değerlendirip yükseltmeyi, maalesef her geçen gün daha da geriye düşürmek için elinden geleni yapıyor. AK Parti olarak son 21 yılda Türkiye için yaptıklarımızı İzmir yerelinde de yapmak için sabırsızlanıyoruz ve inanıyorum ki 10 ay sonraki yerel seçimlerde İzmirli hemşerilerimiz bize bu fırsatı verecek, Türkiye Yüzyılında AK Parti olarak İzmir Yüzyılını da inşa edeceğiz.TBMM'ye gazeteci kimliğiyle girmenin verdiği alışkanlıklardan kurtulamadığını ve ilk günkü anısını paylaşan Bursalı, "30 yıldır Meclis'e gazeteci olarak gelip kuliste milletvekilleri ile sohbet ettikten sonra genel kurulun kapısına kadar onlarla sohbet ediyor, bizim o kapıdan girmemiz yasak olduğu için oradan hep geri dönüyorduk. Yemin töreni için genel kurula girecektim. Kapıya kadar geldim ayağım gitmedi bir an. Alışkanlık gereği durdum. Kavas 'buyurun sayın vekilim' dedi. Ben orada anladım milletvekili olduğumu. Artık içeri girebiliyorum dedim içimden. Besmele ve Ayetelkürsi ile giriş yaptım" dedi.Türkiye Yüzyılı'nda alınacak önemli kararlarda vekil olarak imzasının olmasını istediğini aktaran Bursalı, "Gazeteciyken 24 saatinizi işinizle geçirirsiniz, milletvekiliyken de aynı. Meslekten çok bir hayat biçimidir hem gazetecilik hem siyaset. Gazeteciyken millet adına doğru sorular sormak görevinizdir. Milletvekiliyken de bu soruları hem sormak hem de millet adına en doğru cevabı bulmak ve elbette en önemlisi millet adına en doğrusunu yapmak göreviniz olmalı. Bizim gibi muhabir ruhu taşıyan arkadaşlarımızın da tarzı budur, milletten kopanı yoktur. Gazetecilik mesleğinin benim açımdan İzmir'e karşı görevimi yerine getirirken çok büyük avantaj olacağına inanıyorum. Gazetecilik dönemimde kapım herkese açıktı. Milletvekilliğinde de yine kapım açık olacak, yine vatandaşlarımız TBMM'deki adresimi bilecekler ve nasıl eskiden telefonlarına dönüyorsam, yine döneceğim. İzmir'de de İl Başkanlığımız haricinde kendi ofisimi oluşturuyorum. İzmirli hemşerilerimle düzenli bir araya geleceğim ve Meclis çalışmaları için Ankara'da iken de muhakkak arkadaşlarım ofiste hemşerilerimizin taleplerini alacak ve çözüm üreteceğiz" ifadelerini kullandı.Anne tarafıyla Selanik ve Arnavut, baba tarafıyla yörük bir ailenin kızı olan Bursalı, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. Basın organlarında muhabirlik, Ankara temsilciliği ve genel yayın yönetmeni görevlerinde bulundu. Bursalı, İşletme Yüksek Lisansı'nı da yaptı. Türkiye'nin en genç kadın Ankara temsilciliğinin yanında, 9 yıl boyunca Türkiye'nin yazılı basındaki tek kadın Genel Yayın Yönetmeniydi. Yeni Asır Genel Yayın Yönetmenliği'nin ardından 2017'de atv Ankara temsilciliği, a haber yorumcusu ve SABAH gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. 30 yıllık gazeteciliğin ardından da İzmir'den 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti adayı olarak siyasete girdi.