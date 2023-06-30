57 futbol sahası büyüklüğünde konteyner kent

6 Şubatdepremlerinin merkez üssü K.Maraş'ta, afetzedeler için kurulan 57 futbol sahası büyüklüğündeki konteyner kentte sona yaklaşıldı. Dulkadiroğlu ilçesi Dereli Mahallesi'ndeki 429 bin metrekarelik alana kurulan konteyner kentteki çalışmalarda sona gelindi.Altyapı çalışmalarının devam ettiği ve konteynerlerin kurulumunun gerçekleştirildiği bölgede, sosyal alanların yanı sıra çocuklar için oyun parkları da yapıldı. Bölgede etkili olan sıcak havaya rağmen ekipler, 2 bin 900 konteynerin yerleştirildiği 57 futbol sahası büyüklüğündeki alanı hazır hale getirmeye çalışıyor.AFAD İl Müdürü Tayfun Temur yaraların hızla sarılması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek "Konteyner kentte cami, futbol sahası, sosyal tesisler ve çamaşırhane gibi alanlar olacak. Altyapı yüzde 85 bitmiş durumda" dedi.