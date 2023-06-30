Bize sahip çıkan Erdoğan’a sarılacağız

Hatay'da depremzedeler, bayramdan sonra gerçekleşeceği duyurulan Erdoğan ziyaretini sabırsızlıkla bekliyorlar. Depremde evlerini kaybeden ve yaşamlarını engelli kızı Meral Kokusever (42) ile birlikte konteyner kentte sürdüren Suriye Kokusever (61), "Depremden sonra Mersin'de yaşayan ağabeyimin yanına gittim ama bize sahip çıkmadı, yüz çevirdi. Devletimiz bize sahip çıktı ve sokakta bırakmadı. Kızımla da berimle de yakından ilgileniliyor. Yeni evlerimize de kısa sürede taşınacağız. Erdoğan hangi sözü verdiyse yerine getirdi. Buraya geldiğinde görürsek ona sarılırız" dedi.