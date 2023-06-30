Bu yıkılmaz millet her zaman hainlerin karşısında durur

Ankara'da polis olarak görev yapan Fırat Bulut (30) FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı önünde, hainlerle 2.5 saat boyunca çatıştı. Hainlere 281 mermi sıkan Bulut, arkadaşların, "Geri çekil, siper al" sözlerine, "Ben vatan hainlerinin önünden çekilmem. Fırat'sız vatan olur ama vatansız Fırat olmaz' diyerek cevap verdikten sonra şehit düştü.Şehit Fırat Bulut'un Konya'da yaşayan ağabeyi Murat Bulut duygularını SABAH'a anlattı:Günler haftalar aylar derken tam 7 yıl oldu. Ama bize bir ömür gibi geldi. Kardeşime olan özlemim, her geçen gün daha da artıyor. Tarihimizde birçok ihanetle karşılaştık ama FETÖ'nün hain darbe girişimden sonra bile hala bu hainlere inananlar var. Kardeşimi bu uğurda şehit vermiş biri olarak ne onlara ne de destekçilerine hakkımı helal etmiyorum.Değil 7 yıl 70 yıl geçse de 15 Temmuz'u unutturmayacağız. İster içerdeki hainler, ister dışarda ki düşmanlar ne zaman bize karşı hamle yapsalar karşıların da yine yıkılmaz Türk milletini bulacaklar. Türk milleti aç kalır susuz kalır ama bayraksız devletsiz kalmaz. Bizler Nene Hatunların, Sütçü İmamların torunuyuz. Geçmişte de hainlere fırsat vermedik 15 Temmuz da vermedik ve gelecekte de vermeyeceğiz. Her dönem de olduğu gibi devletimize ve bayrağımıza uzanan eli kırıp atarız. Ben çocuklarıma bile amcalarının yokluğunu anlatamazken, şehit çocuklarının durumlarını anlatmaya kelimeler yetmez.