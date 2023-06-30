Devletimiz evlatlarımızın kanını yerde bırakmıyor

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin sözde 'özerlik' kararıyla sokağa çağrı yapmasıyla başlayan olaylarda 2015'teki Hendek olaylarında 793 asker ve polisimizle, 378 svil şehit oldu.Diyarbakır Sur'un ilk şehidi bordo bereli Selçuk Paker'in annesi Sevgi Daşdemir, 2 yıl önce oğlunun hasretine dayanamayarak İstanbul'dan Ankara Cebeci Mezarlığı'ndaki kabrini gören bir apartmana taşınmasıyla tüm Türkiye'ye 'ana yüreği' dedirtmişti. 'Oğluma sözüm var, onu hiç yalnız bırakmayacağım' diyen anne Daşdemir bu bayram da oğlunun mezarı başına koştu. SABAH, şehit annesinin yanındaydı. İşte anlattıkları:Oğlumla bu dünyada komşuyuz. Öğle namazlarından sonra hep kabrine gelirim. Her gün camdan onu izlerim. 30 Ocak 2016'da şehit düştü. O yıl bayramlarımız bitti. Her kapı çaldığında sanki kapıdan girecek gibi bekliyorsun. Evlat, toprağın altında bile olsa evlat.Terörle mücadelede devlet gerekli adımları attı. Terör bitme noktasına geldi. Dağdaki teröristler son çırpınışları olduğunu açıklamalarından görüyoruz. Bugün İHA, SİHA'larımız var, kendi uçağımıza kadar yapıyoruz. Evlatlarımızın kanı yerde kalmıyor, o yüzden içim rahat.