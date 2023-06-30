MSB duyurdu! Hepsi sınırda yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada,"Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 1 kişi ile ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı.Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK/ PYD/ YPG, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.