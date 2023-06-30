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Giriş Tarihi: 30.6.2023 11:31 Son Güncelleme: 30.6.2023 12:10

Mustafa Varank, Başkan Erdoğan'ın basketbol maçı yaptığı anları paylaştı: "Haydi Hido sayıya"

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçına dair görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Varank paylaşımına, "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur..." notunu düştü. Görüntülerde Başkan Erdoğan'ın potaya sayı attığı ve takımını yönlendirdiği görüldü.

Mustafa Varank, Başkan Erdoğan’ın basketbol maçı yaptığı anları paylaştı: Haydi Hido sayıya

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile basketbol maçı yaptığı anları sosyal medya hesabından "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur..." notuyla paylaştı.

Görüntülerde Başkan Erdoğan'ın potaya sayı attığı ve takımını yönlendirdiği görüldü.

YEŞİL TAKIM, BEYAZ TAKIMI 50-22 MAĞLUP ETMİŞTİ

Başkan Erdoğan'ın formasını giydiği yeşil takım, beyaz takımı 50-22 mağlup etmişti. Basketbol maçında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Alpay Özalan da yer aldı.

Mustafa Varank, Başkan Erdoğan'ın basketbol maçı yaptığı anları paylaştı | Video

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Mustafa Varank, Başkan Erdoğan'ın basketbol maçı yaptığı anları paylaştı: "Haydi Hido sayıya"
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