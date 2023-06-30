Mustafa Varank, Başkan Erdoğan'ın basketbol maçı yaptığı anları paylaştı: "Haydi Hido sayıya"

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile basketbol maçı yaptığı anları sosyal medya hesabından "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur..." notuyla paylaştı.