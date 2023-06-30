Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatlarına video konferansla hitap ederek bayramlaştı. Erdoğan konuşmasında önemli mesajlar verdi:Muhalefetin ülkeyi yönetebileceği kadrolarının da kapasitelerinin de olmadığı anlaşılmıştır. Muhalefet cenahında hatalardan ders çıkarma yoktur. Ülke ve millet düşmanları ile aralarına mesafe koyma noktasına hiçbir adım atmıyorlar. Bölücü örgüt elebaşının övülmesine kadar sahip çıkıyorlar. Bu ülkede ne yapılacaksa yine bizler yapacağız. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme görevi bizlerin omuzlarındadır. Ülkemizi asırlık hayallerle buluşturma mesuliyeti bizim omuzlarımızdadır. Enflasyondan, vatandaşın lokmasına el uzatan aç gözlülere kadar ne kadar sorun varsa çözümün adresi biziz. Terör belasını bitirecek iradenin adresi biziz.Bayram, birliğimizi, muhabbetimizi kuvvetlendirmektir. Dargınlıkların bir tarafa bırakıldığı, gariplerin elinden tutulduğu, yetim ve öksüzlerin gözyaşlarının silindiği bu günlerde 85 milyon olarak millet varlığımızı daha da güçlendiriyoruz. Bayramları ruhuna, manasına uygun olarak ihya etmeye çalışan İstanbul teşkilatımızı özellikle kutluyorum. Bayramlar vesilesi ile bir kez daha geride bırakacağımız mirasın mal mülk değil ümmete ve insanlığa kazandırdığımız eserler olduğu şuuruna varıyoruz.14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında hemen kolları sıvadık. Yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kabine kurduk. Görevlendirmeleri neticelendirdik. Birer hafta ara ile yaptığımız kabine toplantılarında önümüzdeki dönemde atacağımız adımları belirledik.Bir sonraki bayramı afetzede kardeşlerimizin yeni yuvalarının sıcaklığında geçirmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. 650 bin deprem konutundan 319 bininin inşasını bir sene içinde bitireceğiz.Zafer sarhoşluğuna kapılma hakkı yok. Tepeden bakma partimizde yer bulamaz. Bize yakışan tevazudur. 21 yıllık tecrübeyi ilk günkü heyecanla birleştirerek hizmet yolculuğumuza devam edeceğiz. 94 ruhunu' dirilterek şehirlerimize karabasan misali çöken fetret devrine son vereceğiz İstanbul'da kapısı çalınmadık, kalbi fethedilmedik kimseyi bırakmayacağız. Buradaki eksiklikleri gidermemiz lazım. Mahalli seçimlere sizden daha sıkı hazırlanmanızı bekliyorum. Bilhassa İstanbul'u esir alanların verdiği zararları gördükçe içimiz kan ağlıyor. Muhalefetin yönettiği diğer il ve ilçeler de aynı şekilde kan kaybediyor. Vatandaşımız da bu kötü gidişatı görmekte.. Yerel seçimleri 30 yıl önceki seçimlerdeki gibi belediyecilikte yeni bir milat olacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana başta olmak üzere hizmetsizlik girdabındaki illeri hizmetle tanıştıracağız.Birileri parti içi kavgalardan kafasını kaldıramazken biz milletimize olan sözümüzü yerine getirdik. Emeklilerimizin maaş ve ikramiyesini bayram öncesi yaparak hayır duasını aldık. Memur maaş düzenlemesini bayram sonrası hızlıca gündemimize alacak, Meclis'e sunacağız.Müslümanlar'ın kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını, batılı kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz. Bu cürmü işleyenler kadar fikir özgürlüğü kılıfı altında izin verenler, bu alçaklığa göz yumanlar emellerine ulaşamayacak. Türkiye olarak tahrik siyasetine de tehdit siyasetine de kesinlikle boyun eğmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Terör örgütleriyle ve İslam düşmanlığıyla kararlı mücadele edilinceye kadar tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız.