Şampiyon Bayburt’a söz: Teşekküre geleceğim

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bayburt Belediyesi,
MHP İl Başkanlığı ve AK Parti
İl Başkanlığında düzenlenen
bayramlaşma programlarında
Başkan Erdoğan'ı
aradı. Tekin'in telefonundan
Bayburtlular'a hitap eden
Erdoğan "Kurban Bayramı'nızı
kutlarım. Bayburt son seçimlerde
yüzde 82 destekle 1 numaralı
il oldu. Tabii bu bizim için bir iftihar
vesilesi. İnşallah en kısa zamanda
Bayburt'a bir teşekkür ziyaretinde
bulunacağım. İlk ziyaretim Bayburt'a olacak.
Çünkü Bayburt bizleri çok çok mutlu
etti. İnşallah yerel seçimlerde de aynı başarıyı
sağlayacağınıza inanıyorum" dedi.