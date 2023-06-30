Şampiyon Bayburt’a söz: Teşekküre geleceğim

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bayburt Belediyesi,MHP İl Başkanlığı ve AK Partiİl Başkanlığında düzenlenenbayramlaşma programlarındaBaşkan Erdoğan'ıaradı. Tekin'in telefonundanBayburtlular'a hitap edenErdoğan "Kurban Bayramı'nızıkutlarım. Bayburt son seçimlerdeyüzde 82 destekle 1 numaralıil oldu. Tabii bu bizim için bir iftiharvesilesi. İnşallah en kısa zamandaBayburt'a bir teşekkür ziyaretindebulunacağım. İlk ziyaretim Bayburt'a olacak.Çünkü Bayburt bizleri çok çok mutluetti. İnşallah yerel seçimlerde de aynı başarıyısağlayacağınıza inanıyorum" dedi.