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Giriş Tarihi: 30.6.2023

Şampiyon Bayburt’a söz: Teşekküre geleceğim

AA
Şampiyon Bayburt’a söz: Teşekküre geleceğim
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bayburt Belediyesi, MHP İl Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programlarında Başkan Erdoğan'ı aradı. Tekin'in telefonundan Bayburtlular'a hitap eden Erdoğan "Kurban Bayramı'nızı kutlarım. Bayburt son seçimlerde yüzde 82 destekle 1 numaralı il oldu. Tabii bu bizim için bir iftihar vesilesi. İnşallah en kısa zamanda Bayburt'a bir teşekkür ziyaretinde bulunacağım. İlk ziyaretim Bayburt'a olacak. Çünkü Bayburt bizleri çok çok mutlu etti. İnşallah yerel seçimlerde de aynı başarıyı sağlayacağınıza inanıyorum" dedi.
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Şampiyon Bayburt’a söz: Teşekküre geleceğim
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