Vali Gül duyurdu! İstanbul’da kılıçlarla kavga eden yabancılar sınır dışı edildi

İstanbul Valisi Davut Gül, "Ellerinde kılıçlarla kavga eden yabancılar tespit edilerek sınır dışı edilmiştir. İstanbul büyük bir metropol ve zaman zaman bu tür istenmeyen olaylar olsa da suç işleyenlere karşı kararlı mücadelemiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.