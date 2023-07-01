‘5 yıldız alamadın’ davası

Diyarbakır'ın ilk 5 yıldızlı oteli The Green Park'ın tadilat sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 5 yıldızlı otel olma statüsünü yerine getiremediği için lisans alamaması, otel sahibi ile kiracıyı karşı karşıya getirdi. Hendek operasyonlarında teröristler tarafından tahribata uğratılan kentin ilk 5 yıldızlı oteli, huzur ve güven ortamının yeniden inşa edilmesiyle tadilata alınmıştı. 2015'ten beri 5 yıldızlı otel statüsüne geçemeyen otel için Çizmeciler Otelcilik, 10 Ocak 2020'de Altınsay Otomotiv İnşaat, Mücevherat, Eğitim ve Sağlık Hizmetleri şirketi ile kira sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeye göre şirket, oteli 5 yıldızlı hizmet verecek şekilde tadilata sokacak ve belgesini alacaktı, aksi takdirde cezai işlem uygulanması ve para cezası ödemesi için imza altına alındı.Taraflar arasında imzalanan 10 yıllık sözleşme kapsamında, 400 yıllık tarihi konağın da yer aldığı kompleks için ilk 6 ay tadilat nedeniyle kira alınmayacaktı. 2.5 milyonluk tadilata rağmen işletmeci 5 yıldızlı turizm işletme belgesi alamadı. Taraflar arasında yaşanan anlaşmazlıklar sonrası mülk sahibi, otelini kiraya verdiği işletmeciyi mahkemeye vererek kira sözleşmesine uymadığını, 10 milyonluk cezai alacağının tahsil edilmesini talep etti. Talep sonrası mahkeme taraflar arasındaki uyuşmazlığı inceleme altına aldı.