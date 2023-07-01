Hızlı, yetenekli ve profesyonel

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Giriş Tarihi: 1.7.2023

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BETÜL USTA BETÜL USTA
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Yurtiçi ve sınır ötesinde terörist kalmayıncaya kadar mücadeleyi sürdürmekte kararlı olan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), "savaşın dördüncü nesli" olarak adlandırılan yeni döneme hazırlanıyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in "üstün teknolojiyle donatılmış teçhizat ve malzeme" kullanımına verdiği önemden hareketle TSK, yeni dönemde sivil hassasiyetini önceleyerek dünya ordularına örnek rolünü sürdürecek. Yeni dönemde "hantal olmayan, hızlı hareket eden birlikler"e ağırlık verilecek, ileri teknoloji ürünü iletişim sistemlerinin geliştirilmesine de özel ihtimam gösterilecek.
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