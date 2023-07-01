İzmir’de çevre skandalı

Her fırsatta çevreci olmakla övünen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in foyasını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ortaya çıkardı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, İZSU Genel Müdürlüğü bünyesindeki 40 arıtma tesisinin Çevre İzin Belgesinin olmadığı belirlendi.

Arıtma tesislerinin uluslararası standartlara uygun olarak arıtma yapıp yapmadığını belirleyen Çevre İzin Belgelerinin olmaması skandal olarak nitelendirildi. Yaşanan şok gelişme sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, İZSU'ya toplamda 5 milyon 260 bin 64 lira para cezası kesti. Bakanlık, geçtiğimiz yıl da Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'ne yeterince arıtma yapılmadan çıkış suyunu denize verdiği gerekçesi ile 1 milyon 978 bin 767 lira para cezası kesmişti.