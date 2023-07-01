Merdan Yanardağ: Duran Kalkan’ı tanımıyorum

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a övgü dolu sözleri nedeniyle tutuklanan Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın ifadesine ulaşan SABAH, skandal savunmanın detaylarına açıklıyor. Yanardağ'ın ifadesindeki detaylar, kendini savunmaya çalıştıkça battığını gözler önüne serer nitelikte. Yanardağ ifadesinde, terör örgütü PKK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Duran Kalkan'ı tanımadığını ileri sürmüş. Kalkan'ın ifadesindeki ilgili kısım şu şekilde: Duran Kalkan'ın terör örgütü PKK ile nasıl bir ilişkisi olduğunu bilmediğini iddia eden Yanardağ, "Hatta kendisinin PKK ile nasıl bir bağlantısının olduğunu dahi ifadem sırasında öğrendim" iddiasında bulunuyor. Yanardağ, "Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil", "Çok okuyan, neredeyse cezaevinde filozof oldu", "Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki biridir" sözlerini ise "Tarafıma aittir" ifadeleriyle, kendisinin sözleri olduğunu itiraf ediyor.