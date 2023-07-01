Türk Hariciyesi Karagöz’ünü kaybetti: "Hoş bir sadâ bıraktı"

Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz (55), Muğla'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. 34 yıl önce Dışişleri Bakanlığı kapısından memur olarak içeri giren Karagöz, daire başkanı, müsteşarlık, Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı ve büyükelçi görevlerinde bulundu. 2006'da ABD'ye büyükelçi müsteşarı olarak atanan, ülkemizi Moğolistan, Ürdün ve Portekiz'de büyükelçi olarak temsil eden Murat Karagöz, diplomaside kritik meselelerin üstesinden gelmeyi daima başardı.

İNCE RUHLU BİR DİPLOMAT

Türk bayrağın dünyanın dört bir yanında gururla dalgalanması için yıllarca birlikte omuz omuza çalıştığı Türk hariciyeciler, kahraman büyükelçi için gurur dolu mesajlar paylaştı. Mesai arkadaşları, Türkiye'nin vizyon sahibi, yürekli bir vatanseveri kaybettiğini söyledi.

Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran: "Türk hariciyesi seni devletimize yaptığın üstün hizmetlerle her daim takdir ve şükranla hatırlayacak. En zor görevlerde dahi pozitif yaklaşımın, yapıcı tavrın, insani ve vicdani duruşunla örnek oldun."

Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş: "İnsan inanmak istemiyor, istemiyorum. Memleketimiz kıymetli bir evladını, en ince ruhlu, en beyefendi, en iyi diplomatlarından birisini kaybetti."

KENDİSİNDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENECEKTİK

Singapur Büyükelçisi Mehmet Burçin Gönenli: "Zarafeti, enerjisi, insancıllığı ve çalışkanlığıyla hepimize örnekti."

Duşanbe Büyükelçisi Umut Acar: "Sayın Genel Müdürüm", "Değerli Büyükelçim" dedikten sonra "Sevgili Ağabeyim" de diyebildiğimiz güzel bir insanı, iyi yürekli bir büyüğümüzü çok erken yitirdik"

Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun: "Kendisinden öğreneceğim, örnek alacağım daha pek çok şey vardı…"

Kampala Büyükelçisi Fatih Ak: "Değerli ve örnek bir meslektaşımızı, arkadaşımızı zamansız kaybettik."

ZARİF VE İYİ BİR DOST

Harare Büyükelçisi: Berna Kasnaklı Versteden: "Üzüntümüz çok derin."

Abidjan Büyükelçisi Deniz Erdoğan Barım: "Çok üzgünüm, arkadaşımı kaybettik."

NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü: Güler yüzü, neşesi, dostluğu ve çalışkanlığı ile herkesin kalplerine kazınan müstesna bir insandı. Hep geride bıraktığı hoş sada ile hatırlanacak."

UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet: Çok iyi bir dost, değerli, zarif ve güzel bir insandı."