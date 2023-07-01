Yumaklı, Kahramanmaraş’ta konuştu; “Çiftlik hayvanları için 16 bin 700 çadır dağıttık”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremde eşini ve oğlunu kaybedip arama kurtarma çalışmalarına katılan ve bir süre öncede trafik kazasında hayatını kaybeden DSİ personeli Atila Örnek'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen istişare toplantısına katılan Bakan İbrahim Yumaklı, burada yaptığı açıklamada beş aylık süre içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde çok etkili bir organizasyonla depremin oluşturduğu hasarın ortadan kaldırılması için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

16 BİN TON YEM, 16 BİN 700 ÇADIR DAĞITTIK

Bakanlık olarak depremin ilk gününden itibaren deprem bölgesinde yapılan çalışmalardan bahseden Bakan Yumaklı, "Çiftlik hayvanlarının bu dönem içerisinde beslenmesini sağlamak için on bir ilin tamamında 16 bin tonluk, Kahramanmaraş özelinde ise yaklaşık 4 bin tona yakın yem dağıtımı yapılmıştı. Çiftlik hayvanları için yine yaklaşık 16 bin 700 çadır dağıtılmıştı bu on bir ilde. Bunun yine 6 bin 500'e yakını Kahramanmaraş'ta dağıtılmıştı. Yine bu dönemde süt üretimi yapan işletmelerin ellerinde bu sütlerin kalmaması, ekonomiye kazandırılması için bakanlığımızın ilgili birimleri inisiyatif aldı. Ve bu süreç içerisinde yaklaşık 175 bin tonluk bir sütün işletilmesi için ilgili işletmelere yönlendirilmesi sağlandı. Bunun da yaklaşık 30 bin tonu yine Kahramanmaraş'taydı." dedi.

TELEF OLAN HER BİR HAYVANINI YERİNE YENİSİ VERİLECEK

Besilik ve depremden zarar görmüş, yaralanmış hayvanlarla alakalı da Et ve Süt Kurumu'nun da alım yaparak, süreç içerisindeki mağduriyetleri engellediğini ifade eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı; "Her bir zayi olan, telef olan hayvanın yerine aynısının verilmesi konusunda çalışmalarımız sona erdi. Bununla ilgili dağıtımlar da başlandı. Peyderpey zaman içerisinde bu dağıtımın tamamlanmasını öngörüyoruz. Yine kırsalda evi yıkılan vatandaşlarımız için malumunuz şu anda 143 bin 261, Kahramanmaraş'ta da 30 bin 310 köy evinin yapımına başladı. Yetiştiricilerimizin deprem afeti nedeniyle farklı zararlarını da karşılamaya devam ediyoruz. Ayni olan tarım destekleri vardı, geçen yıl başlamıştık uygulamasına ancak depreme mahsus bunları nakdiye çevirdik ve diğer desteklerle beraber erken bir tarihte depremzedelerimize ödedik." diye konuştu.

Daha sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü içerisindeki Dayanışma Obası'nı ziyaret eden Yumaklı, vatandaşlar ile bayramlaştı.