‘Ayasofya’ya her saygısızlık hüsranla sonuçlanacaktır’

Yunanistan vatandaşı bir kişinin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde Yunanistan bayrağı açarak provokatif açıklamalar yaptığı ve sosyal medyada yayınladığı videoya tepkiler sürüyor.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ayasofya Camii milletimizin kalbidir. Ebediyen ezanlarıyla vatanımızın mührü olmaya devam edecektir. Ona yapılan her saygısızlık hüsranla sonuçlanacaktır. Muhafızı ay yıldızlı şanlı bayrağımızdır... Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi: 'Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı neyse, başkenti neyse, ezanı neyse, dili neyse, sınırları neyse, 81 vilayeti neyse, Ayasofya'nın vakfiyesine uygun şekilde camiye dönüştürülmesi hakkı da odur.' Bu iradeye karşı yabancı odaklardan gelen her yaklaşım kendisine asla yer bulamayacaktır" dedi.