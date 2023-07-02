Deprem bölgesinde çiftlik hayvanları için çadır ve yem desteği

Kahramanmaraş'ı ziyaret eden Tarım veOrman Bakanı İbrahimYumaklı, deprem bölgesindeki11 ilde çiftlik hayvanlarıiçin 16 bin 700çadır ile 16 bin tonlukyem dağıtımı yaptıklarınısöyledi. KahramanmaraşBüyükşehir Belediyesi'ndedüzenlenen istişare toplantısınakatılan BakanYumaklı, "Deprem bölgesindeki11 ilde çiftlikhayvanları için 16 bin700 çadır ile 16 bin tonlukyem dağıtımı yapıldı.Kahramanmaraş'ta ise6 bin 500'e yakın çadır ve4 ton yem dağıtıldı. Yinebu dönemde süt üretimiyapan işletmelerin ellerindesütlerin kalmamasıiçin 175 bin ton süt alındı.Zayi olan, telef olanhayvanın yerine aynısınınverilmesi konusundaçalışmalarımız sonaerdi. Dağıtımlara başlandı.Yetiştiricilerimizindeprem nedeniyle farklızararlarını da karşılamayadevam ediyoruz. Kırsaldaevi yıkılan vatandaşlarımıziçin 143 bin 261 köyevinin inşa çalışmaları dasürüyor" diye konuştu.