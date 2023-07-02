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Giriş Tarihi: 2.7.2023

Deprem bölgesinde çiftlik hayvanları için çadır ve yem desteği

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Deprem bölgesinde çiftlik hayvanları için çadır ve yem desteği
Kahramanmaraş'ı ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, deprem bölgesindeki 11 ilde çiftlik hayvanları için 16 bin 700 çadır ile 16 bin tonluk yem dağıtımı yaptıklarını söyledi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen istişare toplantısına katılan Bakan Yumaklı, "Deprem bölgesindeki 11 ilde çiftlik hayvanları için 16 bin 700 çadır ile 16 bin tonluk yem dağıtımı yapıldı. Kahramanmaraş'ta ise 6 bin 500'e yakın çadır ve 4 ton yem dağıtıldı. Yine bu dönemde süt üretimi yapan işletmelerin ellerinde sütlerin kalmaması için 175 bin ton süt alındı. Zayi olan, telef olan hayvanın yerine aynısının verilmesi konusunda çalışmalarımız sona erdi. Dağıtımlara başlandı. Yetiştiricilerimizin deprem nedeniyle farklı zararlarını da karşılamaya devam ediyoruz. Kırsalda evi yıkılan vatandaşlarımız için 143 bin 261 köy evinin inşa çalışmaları da sürüyor" diye konuştu.
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Deprem bölgesinde çiftlik hayvanları için çadır ve yem desteği
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