Deprem bölgesinde çiftlik hayvanları için çadır ve yem desteği

Kahramanmaraş'ı ziyaret eden Tarım ve
Orman Bakanı İbrahim
Yumaklı, deprem bölgesindeki
11 ilde çiftlik hayvanları
için 16 bin 700
çadır ile 16 bin tonluk
yem dağıtımı yaptıklarını
söyledi. Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi'nde
düzenlenen istişare toplantısına
katılan Bakan
Yumaklı, "Deprem bölgesindeki
11 ilde çiftlik
hayvanları için 16 bin
700 çadır ile 16 bin tonluk
yem dağıtımı yapıldı.
Kahramanmaraş'ta ise
6 bin 500'e yakın çadır ve
4 ton yem dağıtıldı. Yine
bu dönemde süt üretimi
yapan işletmelerin ellerinde
sütlerin kalmaması
için 175 bin ton süt alındı.
Zayi olan, telef olan
hayvanın yerine aynısının
verilmesi konusunda
çalışmalarımız sona
erdi. Dağıtımlara başlandı.
Yetiştiricilerimizin
deprem nedeniyle farklı
zararlarını da karşılamaya
devam ediyoruz. Kırsalda
evi yıkılan vatandaşlarımız
için 143 bin 261 köy
evinin inşa çalışmaları da
sürüyor" diye konuştu.