Devletimiz bize sahip çıkıyor

Deprem bölgesinde Kurban Bayramı'nı konteyner kentlerde geçiren ve yapımı devam eden konutlara kavuşmak için sabırsızlıkla bekleyen depremzedeler, devletin şimdiye kadar her türlü ihtiyaçlarını karşılamasından memnun. Hatay'da 13 yıllık evli ve sağ ellerinden engelli Sultan Dönmez (53) ile Faysal Dönmez (60), depreme Esenlik Mahallesi'ndeki 5 katlı Papatya Apartmanı'nın 3'üncü katında yakalandı. Canlarını kurtarsalar da kiralık oturdukları evleri ağır hasar alan Dönmez çifti, konteyner kentte yaşıyor. Konteynerde hiçbir eksiklerinin bulunmadığını, kahvaltı ve yemeklerinin görevliler tarafından verildiğini ifade eden Sultan Dönmez, "Klimamızdan televizyonumuza, buzdolabından sıcak suya kadar her şeyimiz var. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Evlerimiz de yapılıyor ve en kısa zamanda kavuşacağız. Eğer Cumhurbaşkanımız olmasaydı perişan olurduk" dedi.