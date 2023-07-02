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Giriş Tarihi: 2.7.2023 10:52

İşte böyle yakalandılar… Bölücü terör örgütüne operasyon: 9 gözaltı…

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya düzenlenen ve bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı olarak faaliyetler yürüttükleri tespit edilen 9 kişinin gözaltına alındığı operasyon polis kameralarına yansıdı.

Emir SOMER Emir SOMER
İşte böyle yakalandılar… Bölücü terör örgütüne operasyon: 9 gözaltı…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ne bağlı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlendi. Tespitleri İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri yaptı. İstanbul Emniyeti; 10'u İstanbul'da olmak üzere toplamda 13 farklı adrese eş zamanlı olarak baskın düzenledi.

Bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı olarak faaliyetler yürüttükleri tespit edilen ve o dönemlere ait fotoğrafları bulunan 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Özel Harekat destekli operasyon düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda çok sayıda dijital materyal ve 72 mermi ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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İşte böyle yakalandılar… Bölücü terör örgütüne operasyon: 9 gözaltı…
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