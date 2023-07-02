Türkiye’ye en iyi hac organizasyonu ödülü

Diyanet İşleri Başkanlığı hac organizasyonu, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından ödüllendirildi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mekke'de bu yıl ilki düzenlenen "2023 Lebbeytüm Ödül Töreni"ne katıldı. Bakanlık yerleşkesindeki törene 100'ün üzerinde ülke katılırken, yarışmaya Hac ve Umre Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere sahip 30 ülke kabul edildi. Değerlendirme sonucunda "Hacılarına En Fazla Hizmet Çeşitliliği Sunan Hac Organizasyonu" kategorisinde birincilik Türkiye'ye verildi.